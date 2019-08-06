Петербуржца похитили и держали в плену 2 месяца

Петербуржца похитили и держали в плену 2 месяца
Полиция проводит проверку. Фото: https://pixabay.com

В Петербурге двое злоумышленников держали в плену бизнесмена из Петербурга, который был похищен 21 мая на Аптекарском переулке. Подозреваемых задержали.

Потерпевшего насильным образом посадили в автомобиль марки «Форд Фокус» возле дома 5 по Аптекарскому переулку 21 мая. Преступники вымогали у него денежные средства в размере 1 миллиона рублей, которые должны были пойти на погашение некого долга. При этом мужчина не знал, за что именно он задолжал.

Мужчина смог сбежать 31 июля, спустя более чем два месяца плена. Это произошло когда его привезли к Арбитражному суду, где за него должны были передать выкуп. После побега, пострадавший сразу пошел за помощью в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело. В совершении преступления подозреваются два человека.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Янино директрису детского сада посадили в авто и увезли в неизвестном направлении.

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