Мужчина отсидит пять месяцев за лжеминирование парка в Сестрорецке

Он шутки ради рассказал о якобы готовящемся взрыве на территории парка.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем сообщается на сайте прокуратуры Санкт-Петербурга. Суд признал 40-летнего Тараса Кудрявцева виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять месяцев.

Уточняется, что мужчина позвонил по телефону «112» и заявил, что парк культуры и отдыха «Дубки», который находится в Сестрорецке, вот-вот взлетит на воздух. Из-за сообщения всех людей эвакуировали и началась проверка. На место съехались спецслужбы, в том числе кинологи.

Позже выяснилось, что никакого взрывного устройства на территории парка не было. Прокуратура нашла лжеминера, который ближайшее время будет находиться в колонии-поселении.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что лжеминеры пытались отменить VK Fest в Петербурге. Неизвестный сообщил о бомбе, которую так и не удалось отыскать.