Крестный ход перекроет движение в центре Петербурга

Ограничения будут действовать несколько часов.

Об этом стало известно сегодня, 6 августа. Обо всем сообщили в Санкт-Петербургской митрополии. Крестный ход состоится 11 августа сразу после божественной литургии в храме святого преподобного Серафима Вырицкого. По предварительным данным, шествие начнется в 11:45 – православные будут идти по Садовой улице и остановятся у дома номер 20 в Апраксином переулке. Именно там в начале 20 века жил преподобный Серафим Вырицкий.

Крестный ход завершится у часовни на Сенной, где проведут молебен. Как долго будет перекрыто движение в центре Санкт-Петербурга – не уточняется. Водителям стоит быть внимательнее при составлении маршрута.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что рабочее движение по развязке ЗСД с Новым шоссе могут запустить в сентябре. Работы по строительству развязки ЗСД с Новым шоссе в районе Белоострова выполняет АО «ПО «Возрождение»». Строительство развязки ведется за счет городского бюджета.