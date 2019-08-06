Цирк подсчитал убытки Запашных от слов покойного Доренко

Большой московский цирк подсчитал, что ущерб от возврата билетов зрителями после высказываний Сергея Доренко в эфире радио «Говорит Москва», составил 17,9 млн рублей.

В декабре прошлого года в эфире программы «Подъем» Сергей Доренко назвал Большой московский цирк пыточной с живодерами-садистами, а его генерального директора, народного артиста РФ Эдгарда Запашного звероубийцей. Доренко утверждал, что он собственными глазами видел тигра, «обдолбанного медикаментами», пишет РИА «Новости».

Весной этого года представители цирка подали в московский арбитраж иск против радиостанции о защите деловой репутации. Они требуют взыскать 10 млн рублей с учредителя СМИ и еще 3 млн намеревались взять с самого Доренко, но тот 9 мая умер во время поездки на мотоцикле от разрыва аневризмы аорты. Представитель истцов адвокат Михаил Кузнецов сообщил, что когда публика сдавала билеты, в заявлениях чаще всего люди так или иначе вспоминали слова Доренко из радиопередачи.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что часть праха Доренко была захоронена на Троекуровском кладбище