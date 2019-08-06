Балтзавод готов построить еще два атомных ледокола за 100 млрд

ФГУП «Атомфлот» собирается заключить контракт на 100 млрд рублей с Балтийским заводом. Предприятие должно построить еще два атомных ледокола типа «Арктика».

На электронный аукцион, объявленный «Атомфлотом», была подана лишь одна заявка — от АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), она полностью соответствовала требованиям конкурсной документации. Однако, по данным сайта госзакупок, из-за отсутствия конкурентов аукцион был признан несостоявшимся. По плану один из ледоколов должен быть построен к концу 2024 года, второй — к концу 2026-го.

Балтийский завод уже построил три ледокола ЛК-60 (проекта 22220) для работы на Северном морском пути. Атомный ледокол «Арктика» был спущен на воду в июне 2016 года, ледокол «Сибирь» — осенью 2017 года и ледокол «Урал» — в конце мая прошлого года. Планируется, что они будут сданы в эксплуатацию в 2020, 2021 и 2022 годах соответственно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что постройка ледокола принесла ОСК 4 млрд убытка