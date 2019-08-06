Солист Rammstein покинул Петербург, но обещал вернуться

Солист Rammstein покинул Петербург, но обещал вернуться
Фото: @till_lindemann_official/ Instagram

Фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн пообещал вернуться в Санкт-Петербург.

Пост с соответствующим заявлением Линдеманн опубликовал на своей странице в Instagram. Он опубликовал фотографию, на которой он сидит на крыше теплохода посреди Невы. Солист оставил под изображением подпись :»Санкт-Петербург, увидимся в скором времени».

Фанаты восторженно отреагировали на заявление певца и оставили в комментариях слова благодарности за нанесенный визит.

«Надеемся на скорое возвращение!», — пишет в комментариях под постом пользователь.

«Спасибо за концерт! Сбылась давняя мечта!!! Всегда будем рады!», — написала поклонница.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что огненное шоу Rammstein приняли за пожар на “Газпром арене”.

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