Богачи за день потеряли на бирже $117 млрд

Люди, входящие в «индекс миллиардеров» Bloomberg в понедельник лишились $117 млрд, или почти 2,1% своего состояния, из-за падения бирж на фоне обострения торговой войны США и Китая.

Потери 21 человека из 500 богатейших людей мира превышали $1 млрд. Больше всего потерял первый богач в рейтинге — глава и основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние уменьшилось вчера на $3,43 млрд, но $110 млрд у него еще осталось.

Общий объем состояния всех 500 участников Bloomberg Billionaires Index сейчас составляет $5,4 трлн, что на на 11% больше, чем в начале этого года.

В понедельник Китай опустил курс юаня по отношению к доллару до минимума с декабря 2018 года. Занижение курса национальной валюты стимулирует экспорт, и китайские власти уже неоднократно критиковались американской стороной за ослабление юаня. На этот раз президент США Дональд Трамп Twitter обвинил Китай в манипуляциях курсом. Сам он на прошлой неделе заявил о введении с 1 сентября 10%-ной пошлины на китайские товары.

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