Создано самое тонкое в мире золото

Ученым из Университета Лидса удалось создать золото толщиной всего в два атома. Новый материал является самым тонким из существующих видов золота.

Об открытии сообщает издание Advanced Science. Толщина золота в миллион раз меньше толщины ногтевой пластины человека и составляет всего 0,47 нанометра.

Отмечается, что новый материал рассматривается к 2D-объект, так как имеет всего два слоя атомов, которые находятся друг над другом. Изобретение может быть применимо в медицине, электронной промышленности и как катализатор при ускорении химических реакций.

По данным экспериментов установлено, что тончайшее золото в десяток раз эффективнее как каталитический субстрат. В связи с особым размером золото в воде обретает зеленый оттенок, поэтому ученые называют его «золотой водорослью».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые нашли решение проблемы дефицита пресной воды.