Создано самое тонкое в мире золото

Создано самое тонкое в мире золото
Материал рассматривается как 2D. Фото: Pixabay

Ученым из Университета Лидса удалось создать золото толщиной всего в два атома. Новый материал является самым тонким из существующих видов золота.

Об открытии сообщает издание Advanced Science. Толщина золота в миллион раз меньше толщины ногтевой пластины человека и составляет всего 0,47 нанометра.

Отмечается, что новый материал рассматривается к 2D-объект, так как имеет всего два слоя атомов, которые находятся друг над другом. Изобретение может быть применимо в медицине, электронной промышленности и как катализатор при ускорении химических реакций.

По данным экспериментов установлено, что тончайшее золото в десяток раз эффективнее как каталитический субстрат. В связи с особым размером золото в воде обретает зеленый оттенок, поэтому ученые называют его «золотой водорослью».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые нашли решение проблемы дефицита пресной воды.

золото нанометр наука ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Создано самое тонкое в мире золото
Ученые нашли решение проблемы дефицита пресной воды
Умерла писательница, получившая Нобелевскую премию
Петербуржцы во Фрунзенском районе остались без воды из-за прорыва трубы
Минздрав рассказал о малом числе врачей-онкологов в регионах России
Посол США в России подал в отставку
Пенсионерка и ребенок угодили под колеса автомобиля на Политехнической
Миллионер Денис Ребров объяснил, что его связывает с Дианой Шурыгиной