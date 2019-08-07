Заболотный может покинуть «Зенит»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный в скором времени собирается покинуть команду.

Как сообщает «Чемпионат.com», относительно 28-летнего игрока рассматривается два варианта дальнейших действий: клуб разрывает контракт с Заболотным, либо нападающий переходит играть в «Сочи» (бывшее «Динамо»).

Ранее Заболотный заявлял, что отказывается от дальнейшей карьеры в южном клубе. Причиной отказа стало понижение зарплаты, из-за чего футболист был переведен в «Зенит-2».

В настоящее время клуб ведет переговоры с игроком.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о прогулке футболиста по Северной столице. Новый игрок петербургского футбольного клуба Малков выкладывал фото в сеть со своих прогулок, а фанаты отслеживали его местонахождение.