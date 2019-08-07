ЦИК сомневается, что петербуржцам нужны «дачные» участки под Псковом

Центральная избирательная комиссия сомневается в том, что заявления петербуржцев о намерении голосовать на «дачах» — настоящие. Об этом заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

По словам Булаева, на данный момент не обработано ни одного заявления, которые поступили через систему «Мобильный избиратель», о желании петербуржцев участвовать в выборах не по месту регистрации. Он рассказал, что этого не происходит потому что более чем в половине случаев телефоны, которые указаны в заявлениях, либо не отзываются, либо их владельцы не подавали заявок, либо они и вовсе не существуют.

Сейчас таких заявлений поступило около 60. Булаев заявил, что как только их наберется большое количество они отправятся в Петербург, Ленобласть и Псков для того, чтобы лично рассмотреть заявления и наблюдать за тем, что на самом деле происходит при написании данных заявлений. Зампред также добавил, что ЦИК не удовлетворит ни одного заявления о голосовании на «дачных избирательных участках до тех пор, пока не убедится в их подлинности.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ГИК не откажется от «дачных» участков вопреки рекомендациям Памфиловой.