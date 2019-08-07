Центр красоты в Петербурге использовал небезопасные лифтинг-маски

В центре красоты и косметологии в Санкт-Петербурге клиентам предлагали небезопасную продукцию.

Во время проверки сотрудники Роспотребнадзора обнаружили продукцию «Skingenetics CODE», которая не подтверждена требованиями технического регламента таможенного союза. Мастера салона использовали лифтинг-маски, на которых отсутствовала нумерация, страна производства, состав и срок годности.

Как сообщает Роспотребнадзор, проверку салона провели сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Пушкинскому району. В Управлении ведомства выписали руководству центра красоты штраф.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Роспотребнадзор проверил один из магазинов с выпечкой в Северной столице. В магазине было обнаружено множество нарушений, в том числе найдены опарыши в пирожках.