Турпоток в Финляндию вырос на 4%

Турпоток в Финляндию в январе-июле 2019 года вырос на 4% год к году. Российско-финскую границу за это время туристы пересекли 5,34 млн раз.

В середине лета пассажиропоток на границе с Финляндией оживился, пишет «Фонтанка». По данным финской погранохраны, самый сильный прирост отмечался на железнодорожном пункте пропуска «Вайниккала» (+17%) и в Брусничном (+10%). На пунктах пропуска Бусловская-Вайниккала, Торфяновка, Брусничное и Светогорск за январь-июль пересекли границу 3,41 млн человек, 79% из них въезжали по шенгенской визе.

Сейчас в Петербурге в финском визовом центре на Марата собрались длинные очереди. Петербуржцы стараются сделать себе шенген до того, как в силу вступят новые, более сложные правила получения визы, введенные финской стороной.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что финский МИД объяснил ужесточение требований к визам с 1 сентябряВсе записи