Правительство Петербурга выделит средства на проведение международного морского фестиваля

Проведение планируется в сентябре этого года. Фото: vk.com/spb

Проведение планируется в сентябре этого года. Фото: vk.com/spb

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов подписал постановление правительства на предоставление субсидий на организацию и проведение международного морского фестиваля в Северной столице.

Как сообщается в группе Правительства в соцсети «ВКонтакте», праздник пройдет по ежегодной традиции на территории Петропавловской крепости. Проведение планируется в сентябре этого года.

Гостей ждет праздничный концерт, соревнования и мастер-классы. Также в рамках праздника отметят День тельняшки. В 2019 году российской полосатой рубашке исполняется 145 лет.

Вход на праздник свободный.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о проведении праздника в Александровском парке. Национальный праздник «Гербер» отмечали в июле.