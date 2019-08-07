Ленобласть потратит на капремонт 10,6 млрд за 3 года

За 3 года в Ленобласти будут отремонтированы 3429 домов. Фото: pixabay.com

За 3 года в Ленобласти будут отремонтированы 3429 домов. Фото: pixabay.com

Из бюджета Ленобласти в ближайшие 3 года на программу капремонта жилых домов будет выделено около 10,6 млрд рублей.

План региональной программы капитального ремонта на подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, сообщает РИА «Новости». В частности, на капремонт в будущем году пойдет 2,9 млрд рублей, в 2021 году — 3,7 млрд рублей, в 2022 году — 3,9 млрд рублей. На эти деньги власти рассчитывают отремонтировать 3429 многоквартирных домов. Из общей суммы 1,6 млрд рублей будет потрачено на проектные работы, 8,9 млрд рублей — на строительные. Кроме того, за 3 года будут заменены 470 лифтов в 177 домах. Первыми будут отремонтированы дома 1960-х годов постройки в Бокситогорске. Контролировать исполнение программы капремонта будет «строительный» вице-губернатор Ленобласти Олег Коваль.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в 2020 году в центре Кронштадта пройдет капремонт жилых домов