Улицы Думская и Ломоносова по выходным станут пешеходными

Теперь по ночам на Думской нельзя будет останавливаться. Фото: Baltphoto

Теперь по ночам на Думской нельзя будет останавливаться. Фото: Baltphoto

Думская улица и часть улицы Ломоносова от Садовой до набережной канала Грибоедова объявлены пешеходной зоной по выходным и праздничным дням.

С 26 июля на Думской и отрезке Ломоносова движение было ограничено движение транспорта. Там появились знаки «Пешеходная зона», которые действуют в нерабочие дни. Кроме того, на Думской теперь запрещено останавливаться с 10 часов вечера до 7 утра. Информацию об организации пешеходной зоны «Фонтанке»подтвердили в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что о создании пешеходной зоны в этом месте власти задумались в апреле этого года