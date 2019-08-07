Улицы Думская и Ломоносова по выходным станут пешеходными

Думская улица и часть улицы Ломоносова от Садовой до набережной канала Грибоедова объявлены пешеходной зоной по выходным и праздничным дням.
С 26 июля на Думской и отрезке Ломоносова движение было ограничено движение транспорта. Там появились знаки «Пешеходная зона», которые действуют в нерабочие дни. Кроме того, на Думской теперь запрещено останавливаться с 10 часов вечера до 7 утра. Информацию об организации пешеходной зоны «Фонтанке»подтвердили в ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения».
Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что о создании пешеходной зоны в этом месте власти задумались в апреле этого года