Будущее Московского района обсудят с петербуржцами

На встрече будут присутствовать не только местные жители, но также эксперты.

Об этом стало известно сегодня, 7 августа. Информацией о предстоящем мероприятии поделились на сайте администрации Санкт-Петербурга. Обсуждение состоится в четверг в историческом парке «Россия – моя история» и начнется в четыре часа дня. Принять в нем участие могут неравнодушные жители Московского района, а в роли экспертов выступят члены Общественного совета Московского района, представители органов местного самоуправления, государственной власти, общественных организаций, учреждений и предприятий.

Собравшие поговорят о том, как должен развивать район до 2022 года в рамках проекта «Родной район».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов предложил обсудить строительство судебного квартала с петербуржцами. По словам врио губернатора Санкт-Петербурга, бывшие территории института прикладной химии являются уникальной площадкой.