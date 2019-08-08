Лахта-Центр поделился фотографиями лестницы с крыльями из стекла

Лахта-Центр поделился фотографиями лестницы с крыльями из стекла
Лестница должна сделать небоскреб ещё более узнаваемым. Фото: Лахта-Центр

Петербургский небоскреб «Лахта-Центр» показал горожанам новую лестницу со стеклянными «крыльями». Она находится в здании, расположенном по соседству от башни.

Кроме того, представители небоскреба рассказали, что в скором времени появится пространство «Северной площади». Сотрудники «Лахта-Центра» считают, что оно должно понравиться жителям Санкт-Петербурга.

Лестница со стеклянными «крыльями» находится на площади и вокруг неё. Сами «крылья» идут по металлическим конструкциям. Предполагается, что такое необычное решение должно сделать «Лахта-Центр» ещё более узнаваемым. Помимо данного объекта на территории находятся ещё не менее 20 особенных лестниц, каждая из которых имеет свою историю.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что между Кудрово и Петербургом может появиться трамвайная линия.

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