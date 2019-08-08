Создатели «Игры престолов» перешли в Netflix за 200 млн долларов

Фото: кадр сериала из "Игра Престолов"
Фото: кадр сериала из "Игра Престолов"

Шоураннеры американского телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс покинули HBO и теперь подписали многолетний контракт с Netflix.

По данным издания Hollywood Reporter, сумма контракта составляет 200 миллионов долларов. Договор предполагает, что они будут разрабатывать новые телевизионные проекты, сериалы и кино для компании Netflix.

Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс на протяжении более 10 лет сотрудничали с HBO. Они выражают благодарность телеканалу, однако восхищаются работами Netflix.

Ранее уже было известно, что шоураннеры также вели переговоры с Amazon и Disney, но ожидали наиболее выгодного предложения. Они хотели получить рекордно высокую сумму предложения.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что создатели популярного телесериала «Игра престолов» уходят с HBO.

Netflix игра престолов контракт
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Создатели «Игры престолов» перешли в Netflix за 200 млн долларов
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