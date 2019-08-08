В Петербурге предприятие «Звезда» угрожает машиностроительному заводу

В Петербурге предприятие &#171;Звезда&#187; угрожает машиностроительному заводу
Предприятие "Звезда" намерено расторгнуть договор. Фото: http://www.zvezda.spb.ru/

В Санкт-Петербурге судятся два промышленных предприятия. Крупнейшее на территории РФ предприятие по производству дизельных двигателей ПАО «Звезда» хочет через Арбитражный суд Петербурга расторгнуть договор с Кингисеппским машиностроительным заводом.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда, заказчик «Звезда» подозревает, что завод не успеет к назначенному сроку поставить три двигателя. В связи с чем предприятие намерено расторгнуть договор о поставке двигателей для малых ракетных кораблей «Каракурт».

Изначально изготовлением двигателей должна была заняться «Звезда», однако Минобороны порекомендовала привлечь к выполнению Кингисеппский завод, так как компания тоже не укладывалась в назначенные сроки.

Контракт был составлен в конце прошлого года. В настоящее время заказчик не знает, на какой стадии изготовления находятся объекты, но предполагает, что выполнение будет просрочено.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что за фиктивную регистрацию мигрантов гражданку будут судить.

арбитражный суд договор Петербургский машиностроительный завод
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Налог на бездетность взбаламутил соцсети
Леса на зданиях Петроградского района не устроили прокуратуру
За июль ГЖИ выписало более 20 миллионов рублей штрафов
«Аларм-Моторс» сменил Ford на китайские автомобильные бренды
Зеленский пообещал разрешить азартные игры на Украине
Спорт помешает водителям Петербурга на выходных
В Петербурге предприятие «Звезда» угрожает машиностроительному заводу
Петербург даст более 100 миллионов на развитие импортозамещения