В Петербурге предприятие «Звезда» угрожает машиностроительному заводу

В Санкт-Петербурге судятся два промышленных предприятия. Крупнейшее на территории РФ предприятие по производству дизельных двигателей ПАО «Звезда» хочет через Арбитражный суд Петербурга расторгнуть договор с Кингисеппским машиностроительным заводом.

Согласно картотеке дел Арбитражного суда, заказчик «Звезда» подозревает, что завод не успеет к назначенному сроку поставить три двигателя. В связи с чем предприятие намерено расторгнуть договор о поставке двигателей для малых ракетных кораблей «Каракурт».

Изначально изготовлением двигателей должна была заняться «Звезда», однако Минобороны порекомендовала привлечь к выполнению Кингисеппский завод, так как компания тоже не укладывалась в назначенные сроки.

Контракт был составлен в конце прошлого года. В настоящее время заказчик не знает, на какой стадии изготовления находятся объекты, но предполагает, что выполнение будет просрочено.

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