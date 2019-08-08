«Морской порт» вдвое увеличил выплаты «за вредность»

В первом полугодии текущего года крупнейшее морское предприятие Петербурга АО «Морской порт Санкт-Петербурга» на 37% увеличила расходы на охрану труда.
При этом большинство средств были направлены на увеличение материальной компенсации за вредность производства работникам предприятия — в частности, речь идёт как о непосредственных выплатах в 13 миллионов рублей (что на 45% превысило прошлогоднюю сумму), так и об оплате дополнительных отпусков и выдачу молочной продукции.
Помимо этого, предприятие увеличило расходы на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, а также медицинскую помощь работникам.
В разговоре с корреспондентом GazetaSPb, в пресс-службе предприятия сообщили, что увеличение расходов на охрану труда не связано ни с повышением вредности производства, ни с изменением законодательства, а является актом добровольного повышения социальной нагрузки.
Ранее Газета.спб писала, что росстат сообщил о причинах, по которым россияне находятся в статусе безработных.