Леса на зданиях Петроградского района не устроили прокуратуру

Подрядчики не соблюли правила безопасности при капремонте домов Петербурга.
Сотрудник прокуратуры прошлись по Петроградскому района Петербурга и проверили, как идет капремонт. Оказалось, что подрядчики не соблюли правила безопасности при ремонте.
“Спецстрой” при ремонте фасада дома на ул. Красного Курсанта поставил леса с дырками в настиле, без бортиков, плохой обработкой антисептиками и огнезащитными средствами, облупившейся краской и поврежденной защитной сеткой, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 8 августа.
Те же проблемы сотрудники нашли на Чкаловском, где объектом занимает “Алекс Групп”, Большой Зелениной, где работает “Латырь”, и Рыбацкой, дом на которой ремонтирует “СЗ Инжиниринговый центр”.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Василеостровском районе Петербурга со здания сорвался промышленный альпинист.