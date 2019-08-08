Леса на зданиях Петроградского района не устроили прокуратуру

Леса на зданиях Петроградского района не устроили прокуратуру
Производителей работ могут оштрафовать. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова

Подрядчики не соблюли правила безопасности при капремонте домов Петербурга.

Сотрудник прокуратуры прошлись по Петроградскому района Петербурга и проверили, как идет капремонт. Оказалось, что подрядчики не соблюли правила безопасности при ремонте.

“Спецстрой” при ремонте фасада дома на ул. Красного Курсанта поставил леса с дырками в настиле, без бортиков, плохой обработкой антисептиками и огнезащитными средствами, облупившейся краской и поврежденной защитной сеткой, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 8 августа.

Те же проблемы сотрудники нашли на Чкаловском, где объектом занимает “Алекс Групп”, Большой Зелениной, где работает “Латырь”, и Рыбацкой, дом на которой ремонтирует “СЗ Инжиниринговый центр”.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Василеостровском районе Петербурга со здания сорвался промышленный альпинист.

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