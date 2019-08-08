Осенью в Петербурге откроется новый медцентр для детей

Центр будет осуществлять помощь детям в возрасте до 5 лет. Фото: pixabay.com

Центр будет осуществлять помощь детям в возрасте до 5 лет. Фото: pixabay.com

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина завтра, 9 августа, проверит готовность Реабилитационного центра для детей с заболеваниями перинатального периода. Центр станет первым в городе, он создан на базе Детской городской больницы No1 на улице Зины Портновой.

В настоящее время в здании уже завершен ремонт и установлено все необходимое оборудование. За помощью пациенты смогут обратиться уже осенью.

Как сообщает Spbdnevnik.ru, главная задача центра – помощь детям до 5 лет. Пациентам помогут восстановиться после заболеваний, операций и трудного послеродового периода. Также будет проводиться добровольное обучение родителей, чтобы необходимая реабилитация и работа с ребенком проходила и дома.

Врачи смогут принимать в год около 2000 юных пациентов, курс восстановления будет рассчитан на 21-28 дней.

Ранее Gazeta.SPb сообщала об открытии в Северной столице детского онкоцентра.