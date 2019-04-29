В Петербурге откроют детский онкоцентр

Деньги на возведение медицинского учреждения выделят из федерального бюджета.

Об этом стало известно 29 апреля. Уточняется, что детский онкоцентр построят на улице Льва Толстого. Он займет площадь в более чем 17 тысяч квадратных метров. В здании также расположится клика офтальмологии.

В центре смогут получить помощь дети, которые перенесли трансплантацию костного мозга, а также те, кто находится на лечении и профилактики осложнений химиолучевой терапии. Проект учреждения уже получил одобрение Главгосэкспертизы России, так что к строительству могут приступить в ближайшее время.

Безусловный «плюс» окноцентра в том, что в нем маленькие дети смогут находится вместе со своими родителями. Известно также, что лечиться в медучреждении будут и взрослые граждане тоже.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Песочном откроют Центр онкологии им. Петрова за 5,6 млрд рублей. Новый корпус заработает уже через четыре года.