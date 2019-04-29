В Петербурге откроют детский онкоцентр

Сколько денег нужно на строительство центра - непонятно. Фото: Pixabay
Сколько денег нужно на строительство центра - непонятно. Фото: Pixabay

Деньги на возведение медицинского учреждения выделят из федерального бюджета.

Об этом стало известно 29 апреля. Уточняется, что детский онкоцентр построят на улице Льва Толстого. Он займет площадь в более чем 17 тысяч квадратных метров. В здании также расположится клика офтальмологии.

В центре смогут получить помощь дети, которые перенесли трансплантацию костного мозга, а также те, кто находится на лечении и профилактики осложнений химиолучевой терапии. Проект учреждения уже получил одобрение Главгосэкспертизы России, так что к строительству могут приступить в ближайшее время.

Безусловный «плюс» окноцентра в том, что в нем маленькие дети смогут находится вместе со своими родителями. Известно также, что лечиться в медучреждении будут и взрослые граждане тоже.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Песочном откроют Центр онкологии им. Петрова за 5,6 млрд рублей. Новый корпус заработает уже через четыре года.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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