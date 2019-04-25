В Песочном откроют Центр онкологии им. Петрова за 5,6 млрд рублей

Он заработает через четыре года.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Медицинское учреждение станет новым корпусом НМИЦ онкологии им. Петрова. В здании смогут разместить до 229 пациентов.

В корпусе будет находиться пищеблок, а еще его собираются соединить с главным зданием при помощи теплого надземного перехода. Средства на строительство здания выделят в том числе из федерального бюджета, но и не только. Уже в 2019 году на возведение Центра потратят 260 миллионов рублей. Все работы уже согласованы, так что строительство начнется в ближайшее время, передает издание «Доктор Питер».

Специалисты надеются, что благодаря новому корпусу смогут помочь большему количеству людей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Курортном районе врачи научились инновационно лечить предраковые состояния. Для того, чтобы помочь человеку, врачам даже не нужно делать какие-либо надрезы.