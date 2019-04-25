В Песочном откроют Центр онкологии им. Петрова за 5,6 млрд рублей

Новый корпус заработает уже в 2023 году. Фото: Pixabay
Новый корпус заработает уже в 2023 году. Фото: Pixabay

Он заработает через четыре года.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. Медицинское учреждение станет новым корпусом НМИЦ онкологии им. Петрова. В здании смогут разместить до 229 пациентов.

В корпусе будет находиться пищеблок, а еще его собираются соединить с главным зданием при помощи теплого надземного перехода. Средства на строительство здания выделят в том числе из федерального бюджета, но и не только. Уже в 2019 году на возведение Центра потратят 260 миллионов рублей. Все работы уже согласованы, так что строительство начнется в ближайшее время, передает издание «Доктор Питер».

Специалисты надеются, что благодаря новому корпусу смогут помочь большему количеству людей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Курортном районе врачи научились инновационно лечить предраковые состояния. Для того, чтобы помочь человеку, врачам даже не нужно делать какие-либо надрезы.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
песочный центр онкологии
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