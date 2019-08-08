Лионский зал восстановили российские и французские мастера

Излюбленный шелковый зал Екатерины II почти восстановлен.

В Царском селе завершились первые реставрационные работы в Лионском зале. Стены исторического здания вновь покрыты переливающимся шелком золотистого цвета, а плафоны изящной росписью, сообщает Piter.Tv. Ткань, использованная для отделки в обновленном зале копирует свою историческую предшественницу. Меньше чем за год 320 метров шелка были нанесены на стены Екатерининского дворца.

Как сообщает главный архитектор государственного музея-заповедника, Мария Рядова, на это работы не заканчиваются. В скором времени планируется замена нынешнего паркета подлинным, похищенным в годы войны, а теперь выкупленном на аукционе.

Все работы проводятся с 2018 года при поддержке ПАО «Газпром» и Фонда ENGINE.

Ранее GazetaSPB сообщила о передачи в Царское село клада Нарышкиных.