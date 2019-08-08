В госдуме прокомментировали удаленный формат работы

В госдуме прокомментировали удаленный формат работы
Стоит обратить внимание на трудовой договор, чтобы в нем были прописаны необходимые детали для такого формата работы.Фото: pixabay.com

Инициатива дать россиянам возможность изредка работать удаленно была отмечена Ярославом Ниловым, главой комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Предложение было выдвинуто «Общероссийским народным фронтом».

Нилов заявил, что в настоящее время трудовой кодекс позволяет людям работать удаленно. Прежде всего стоит обратить внимание на трудовой договор, чтобы в нем были прописаны все необходимые детали для такого формата работы.

Как сообщает RT, сегодня, 8 августа, депутат отметил, что рабочий процесс может вестись удаленно на протяжении всей смены. По его словам, важно, чтобы и служащий и начальник понимали как именно выстраивается рабочий процесс.

Ранее GazetaSPb сообщала, что в госдуме предложили не отключать отопление на летний период.

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В госдуме прокомментировали удаленный формат работы
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