В Комарово сносят незаконно построенное летнее кафе

Сегодня Летнее кафе начали сносить. Фото: Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

Сегодня Летнее кафе начали сносить. Фото: Комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга

На Приморском шоссе поселка Комарово проводится снос летней площадки ресторана. Заведение незаконно использовало земельный участок

В результате проверки было выявлено, что на чужой земле заведение установило деревянный подиум с ограждениями по периметру. Летнее кафе занимало 300 кв. метров, кроме того, к нему примыкал участок в 127 кв. метров.

Как сообщает комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга, ООО «Причал», которому принадлежит данный ресторан, незаконно установил летнюю террасу без наличия соответствующих документов, чем увеличил свое заведение на 400 кв. метров.

В связи с обнаружением нарушения землепользователю было высказано предупреждение, а также установлены сроки самостоятельного освобождения земли, однако хозяин проигнорировал уведомление.

Сегодня, 8 августа, сотрудники Комитета совместно с подведомственной организацией приступили к освобождению незаконно занятого участка.

Компанию привлекли к административной ответственность и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее GazetaSPb сообщала о сносе корпусов Невского рынка в Петербурге.