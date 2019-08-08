Омбудсмен Петербурга приехал в «Кресты» после сообщений о пытках

Омбудсмен Петербурга приехал в &#171;Кресты&#187; после сообщений о пытках
Фото: сайт Уполномоченного по правам человека в Петербурге

Ему удалось выяснить, что видеозапись снимали на мобильный телефон.

Обо всем стало известно сегодня, 8 августа. Обо всем сообщается на сайте уполномоченного по правам человека Санкт-Петербурга Александра Шишлова. Он отправился с СИЗО-1 «Кресты» с проверкой после поступившего ему ролику с избиением заключенного.

В ходе проверки стало понятно, что ролик сняли в одной из камер следственного изолятора, которая не оборудована системой видеонаблюдения. Пока что непонятно, что именно стало причиной пыток, этот вопрос требует дополнительной проверки. Вместе с Шишловым тюрьму посетили добровольцы.

Омбудсмен отметил, что до этого не получал информацию о подобных инцидентах. Он уверен, что необходимо установить везде камеры, чтобы можно было найти виновных.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что неизвестный попытался перебросить 140 грамм гашиша в «Кресты». Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

александр шишлов кресты
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