Под воду начал уходить «Пулково»

Представители воздушной гавани заверили, что это никак не повлияет на операционную деятельность аэропорта.

Об этом стало известно сегодня, 8 августа. Обо всем сообщает «Мойка 78», ссылаясь на ООО «Воздушные ворота Северной Столицы» (ВВСС). В «Пулково» заявили, что аэропорт немного подтопило из-за сильных ливней, но пассажирам не стоит переживать. На данный момент в районе воздушной гавани выпало более 19 миллиметров осадкой – ливневые стоки не справляются с таким объемом воды, им нужно время, чтобы его обработать.

Петербуржцев и гостей города заверили, что аэропорт работает в штатном режиме, так что все улетят. Тем временем по городу 8-балльные пробки, которые могут помешать некоторым успеть в «Пулково». Хуже всего дела обстоят в центре города – «стоит» Невский проспект и некоторые другие улицы.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Обухово из-за дождя люди остались без электричества. На место уже приезжали пожарные, теперь местные жители ждут электриков.