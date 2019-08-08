Беглов успокоил петербуржцев – сквер на Маршалла Блюхера не будут застраивать

При этом врио губернатора заявил, что зеленую зону не собираются включать в перечень зеленых насаждений общего пользования.

Об этом стало известно сегодня, 8 августа. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о планах на сквер на Маршала Блюхера в эфире программы «Петербург. Новый взгляд. Разговор с Александром Бегловым» на телеканале «78».

Он заявил, что депутат Законодательного собрания не хотят включать зеленую зону в список ЗНОП, но это не значит, что сквер застроят. Более того, глава Северной столицы заверил, что зеленую зону постараются благоустроить.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на Витебском проспекте появится сквер с площадками, тренажерами и зеленой зоной. ерритория площадок будет покрыта специальным искусственным покрытием. Кроме того, в сквере высадят несколько сотен растений: более 200 кустарников и 110 молодых деревьев.