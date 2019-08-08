Тарантино назвал любимого российского режиссера

Он считает, что Тимур Бекмамбетов – очень талантливый человек.

Об этом стало известно 8 августа. Своим мнением Квентин Тарантино поделился в разговоре с РИА Новости. Режиссер признался, что любит фильм «Ночной дозор» и, конечно же, Тимура Бекмамбетова. Он назвал произведение коллеги «фантастической картиной».

«Кстати, я смотрел и его ранние ленты, например, «Гладиатрикс», она тоже потрясающая»,

—поделился Тарантино.

Кроме автора «Ночного дозора», американец выделил советского режиссера Сергея Эйзенштейна. Он считает, что нельзя не любить его работы. Среди любимых сцен он назвал момент битвы на замерзшем озере в «Александре Невском».

Напоминаем, что Квентин Тарантино приезжал в Москву на премьеру своего фильма «Однажды в … Голливуде». После ему провели экскурсию по Кремлю.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мединский поделился впечатлениями после встречи с Квентином Тарантино.