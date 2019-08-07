Мединский поделился впечатлениями после встречи с Квентином Тарантино

Министр культуры отметил, что режиссер с интересом гулял по Кремлю и достопримечательностям.

Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал обо всем после знакомства с известным режиссером Квентином Тарантино, который приезжал в Россию накануне. Обо всем сообщают РИА Новости.

Звезде провели экскурсию по Кремлю – по словам министр, Тарантино все время задавал вопросы и с жадностью слушал подробности от сопровождающего. Мединский назвал режиссера человеком думающим и умеющим слушать. Тарантино также предстал перед чиновником эмоциональным и любопытным.

«Ему показали все старые палаты, мы переходили из зала XV века в XIX, как на машине времени»,

— сказал Мединский.

В конце встречи Тарантино отметил, что Москва с последнего его визита изменилась и даже стала лучше.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мединский провел Тарантино экскурсию по Кремлю. Он провел Тарантино на внутреннюю территорию Кремля, показал режиссеру Царь-колокол и Царь-пушку.