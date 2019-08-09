Прядильно-ниточный комбинат намерен построить жилье и апартаменты

Комитет по государственному контрою, использованию и охране памятников истории и культуры дал добро на редевелопмент принадлежащих комбинату объектов на улице Красного Текстильщика.

ОАО «Прядильно-ниточный комбинат им. С.М. Кирова» наконец-то собрался заняться застройкой жилья, которая была задумана более 10 лет назад. Разработана новая концепция развития квартала на улице Красного Текстильщика в центре Петербурга. Здесь планируется построить ЖК высотой 27 метров с подземным паркингом, апартаменты и коммерческие помещения. Документация проекта получила одобрение КГИОП, осенью ее рассмотрят на Градсовете.

На сегодняшний день на территории прядильно-ниточного комбината находятся офисные здания, в частности, на улице Красного Текстильщика работает Единый центр документов.

Квартал собирались застроить еще в 2000-х, когда проект был отнесен к империи Дмитрия Михальченко, но до конкретики дело так и не дошло. Лишь в 2014 году проект редевелопмента был разработан «Студией 44» Никиты Явейна.

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