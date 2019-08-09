Гроза ударит по Ленинградской области в пятницу

Петербургу обещают лишь кратковременные дожди.

Синоптики пророчат грозу Ленинградской области. Утром и днем в некоторых районах Ленобласти могут пройти ливни.

В пятницу 9 августа в регионе ожидают до 22 градусов тепла с ветром до 9 м/с, сообщает ГУ МЧС Ленобласти. Гроза может привести к самым разным неприятностям: от природных пожаров до ДТП на трассах и изменений в расписании кораблей и самолетов, следует из предупреждения спасателей. Жителям Ленинградской области рекомендуют не открывать окна и не стоять под деревьями.

Гроза, вероятно, обойдет стороной Санкт-Петербург: МЧС предрекает Северной столице лишь короткие дожди. Температура в городе сейчас составляет 16 градусов тепла.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что вчерашний ливень в Санкт-Петербурге затопил Пулково и торговые центры.