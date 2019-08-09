Петербургский ливень затопил торговые центры и аэропорт Пулково

. Ливень подтопил территорию воздушной гавани, по этой причине были задержаны 4 рейса. Фото: flickr

. Ливень подтопил территорию воздушной гавани, по этой причине были задержаны 4 рейса. Фото: flickr

Из-за сильного дождя в Петербурге парковки и цокольные этажи торговых центров оказались подтопленными. Скопления воды также зафиксированы на дорогах города и в аэропорту Пулково.

На сайте администрации отмечалось, что дождь начался с 17:30 вечера 8 августа. На улицы города были отправлены 17 аварийных бригад, еще 48 линейных бригад были на готове в случае необходимости.

Ситуация была под контролем ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в городском комитете по энергетике и инженерному обеспечению.

В комитете рассказали, что специалисты зафиксировали заявки на подтопления цокольных этажей, подземных парковок и парковок на территории ТЦ, которые возникают из-за отсутствия заградительных сооружений и обратных клапанов на системах водоотведения, которые не установили собственники помещений и организации, обслуживающие помещения.

По данным издания «Фонтанка.ру», вечером на юге Петербурга выпало около 12 мм осадков, при этом нормой считается 7,2 мм. В аэропорту Пулково зафиксировано 19,3 мм. Ливень подтопил территорию воздушной гавани, по этой причине были задержаны 4 рейса.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что синоптики считают, что ливень не будет прекращаться всю ночь.