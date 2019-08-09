Смольный разорвал контракты с недобросовестными подрядчиками

В этом году врио губернатора Петербурга разорвал 16 контрактов с недобросовестными застройщиками соцобъектов.

Об этом градоначальник рассказал в эфире программы «Новый взгляд» на телеканале «78». По его словам, до конца 2019 года в Петербурге сдадут 11 школ и 23 детских сада. Их могло бы быть больше, если бы все подрядчики добросовестно исполнили свои обязательства.

Так, компания «Капитал Стройиндустрия» сорвала сроки сдачи поликлиники в Красном селе и гимназии в Пушкинском районе — их должны были сдать еще в декабре прошлого года, но подрядчик неоднократно просил отсрочки.

Глава города рассказал, что было принято решение разорвать контракт с данной организацией и внести ее в список недобросовестных подрядчиков, после чего им предъявят штрафы.

Строительные работы будут возобновлены после выбора нового подрядчика в рамках конкурса. По словам Беглова, этот случай не единственный в городе — контракты разорвали с еще 16 застройщиками, которые не выполнили свои обязательства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов проверил готовность детского сада в Колпино.