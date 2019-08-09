Приставы вернули строителям 22 миллиона зарплаты

Крупная строительная компания не желала самостоятельно оплачивать труд работников.

УФССП РФ по Петербургу возбудил исполнительные производства в соответствие с документами, полученными от Комиссии по трудовым спорам. Деньги должны быть были взысканы с ООО «Мостоотряд №75», которое задолжало 766 работникам более 21 миллиона рублей.

Тем не менее, ознакомившись с документами о начавшемся производстве и данными об ответственности за неисполнение требований судебных приставов, руководство компании приняло решение добровольно выплатить задолженность по заработной платы, не дожидаясь ареста счетов и принудительного взыскания денежных средств.

Исполнительное производство было завершено в связи с фактическим исполнением.