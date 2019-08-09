На чужом Tesla далеко не уедешь

В США задержана женщина, пытавшаяся украсть эклектрокар.

Payson Roundup опубликовали новость о том, как в округе Хила, штат Аризона в разряженном электрокаре была задержана Кэти Сэйн.

По данным полиции Кэти ранее привлекалась к ответственности за наркотические преступления. На этот раз она угнала автомобиль Tesla в торговом центре Башас. Подробности угона так и не выяснены: стоял автомобиль на зарядке в этот момент или же просто был припаркован.

Как только стало известно о похищении машины, полицейские департамента по округу Хила отправились в погоню. Полицейские традиционно пытались остановить преступницу, бросая по колеса шипы, однако, это не помогло. Заряд Tesla закончился на 260 км к востоку от округа.

Сэйн была арестована. Ей предъявили обвинение в краже автомобиля с отягчающими обстоятельствами.

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