Минкультуры настаивает на запрете своей еды в кинотеатрах

Из-за отстутствия подобного ограничения кинобары теряют около 10% своей выручки. Фото: pixabay

Из-за отстутствия подобного ограничения кинобары теряют около 10% своей выручки. Фото: pixabay

Министерство культуры разработало законопроект, запрещающий зрителям приходить в кинозалы со своей едой и напитками. Из-за отсутствия подобного ограничения кинобары теряют около 10% своей выручки.

Разработан законопроект о правилах работы и посещения кинотеатров. Он размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.

Законопроект предлагает закрепить за демонстратором фильма следующие обязанности:

⦁ поддерживать в кинотеатре необходимый уровень безопасности;

⦁ информировать посетителей об их действиях в случае угрозы чрезвычайной ситуации;

⦁ организовывать эвакуацию при возникновении чрезвычайной ситуации;

⦁ соблюдать требования закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;

⦁ в случае отмены, замены или некачественного показа фильма по вине демонстратора фильма, а также в случае непредоставления информации о возрастных ограничениях, что привело к невозможности присутствия на показе фильма, возместить полную стоимость билета.

Кроме того, законопроектом вводится запрет на съемку фильмов или их фрагментов, вне зависимости от целей.

Однако самое главное нововведение для кинотеатров — это возможность запрещать зрителям проносить на сеанс продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, которые были приобретены вне территории кинотеатра.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минкульт отсудил у подрядчика новой сцены петербургского МДТ 213 млн рублей.