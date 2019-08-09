Минкультуры настаивает на запрете своей еды в кинотеатрах

Министерство культуры разработало законопроект, запрещающий зрителям приходить в кинозалы со своей едой и напитками. Из-за отсутствия подобного ограничения кинобары теряют около 10% своей выручки.
Разработан законопроект о правилах работы и посещения кинотеатров. Он размещен на федеральном портале проектов нормативных актов.
Законопроект предлагает закрепить за демонстратором фильма следующие обязанности:
⦁ поддерживать в кинотеатре необходимый уровень безопасности;
⦁ информировать посетителей об их действиях в случае угрозы чрезвычайной ситуации;
⦁ организовывать эвакуацию при возникновении чрезвычайной ситуации;
⦁ соблюдать требования закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»;
⦁ в случае отмены, замены или некачественного показа фильма по вине демонстратора фильма, а также в случае непредоставления информации о возрастных ограничениях, что привело к невозможности присутствия на показе фильма, возместить полную стоимость билета.
Кроме того, законопроектом вводится запрет на съемку фильмов или их фрагментов, вне зависимости от целей.
Однако самое главное нововведение для кинотеатров — это возможность запрещать зрителям проносить на сеанс продукты питания, а также алкогольные и прохладительные напитки, которые были приобретены вне территории кинотеатра.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Минкульт отсудил у подрядчика новой сцены петербургского МДТ 213 млн рублей.