Огонь, Вода и Трубы 2019

10 августа в вейкпарке #Kingwinch на территории Форта Константин в Кронштадте состоится 5-й ежегодный фестиваль водных видов спорта Огонь, Вода и Трубы 2019.

Главным событием фестиваля станут уникальные международные соревнования по вейкбордингу с участием лучших атлетов России, а также именитых спортсменов из Америки, Германии, Испании, Франции, Израиля, стран Прибалтики и многих других.

Хедлайнер события — многократный Чемпион Мира Daniel Grant из Тайланда. Призовой фонд в $20 000 для победителей и призёров — один из крупнейших на планете.

Впервые в этом году заезды пройдут в формате Head-2-Head — участники будут биться за выход в следующую стадию один на один — Огонь, Вода и Трубы станут увлекательней, чем когда-либо. Формат гарантирует беспрецедентную зрелищность и бескомпромиссность борьбы, провоцируя участников на самые рискованные и эффектные трюки.

Зрители будут наблюдать за происходящим в джиб-парке с трибун, расположенных на расстоянии вытянутой руки от фигур бассейна, а 8-метровый LED-экран позволит узнать больше о райдерах и их результатах в режиме реального времени.

Игра без правил — самая яркая номинация Cash 4 Tricks откроется сразу по окончанию официальных заездов. Здесь участники получат шанс выиграть денежные призы за самые смелые, опасные, эффектные элементы, которые поразят толпу.

Фестиваль будет наполнен различными активностями и развлечениями для всей семьи. Все желающие смогут покататься на вейкборде, вейксерфе или сапборде, пройти трассы веревочного городка и скалодрома, поучаствовать в призовых конкурсах, перекусить или охладиться на фудкорте и многое другое.

Увидимся на Огонь, Вода и Трубы 2019! Билеты: https://kingwinch-wake-park.timepad.ru/event/1010107/

10 августа 2019, Форт Константин, Кронштадт, вейкпарк #Kingwinch. Начало в 12:00. 0+.