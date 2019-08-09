Что ждет книжных должников

Что ждет книжных должников
День книголюбов. Фото: Piter.TV

Во всемирный День книголюбов библиотеки Петербурга рассказали о борьбе с должниками.

Сегодня весь мир празднует день любителей книг. Тем временем не стоит забывать о том, что даже самые любимые книги нужно возвращать вовремя. По данным Piter.TV, городские библиотеки в среднем берут с должников 1-2 рубля за каждый просроченный день. Также сообщается, что особенно безответственным блокируют доступ ко всей сети библиотек.

Больше всего повезло тем, кто пользуется услугами библиотеки имени Гоголя. Все лето и период перед Новым годом библиотека прощает задолженности, тогда можно вернуть книги без выплаты штрафа.

Современные библиотеки постепенно переходят на электронный формат. Библиотекари надеются, что это поможет более точно все фиксировать и применять ограничения в доступе для тех, кто срывает сроки.

Ранее GazetaSPB сообщила, как на Московском проспекте нашли птицу, занесенную в Красную книгу.

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