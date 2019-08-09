На Непокоренных одно кафе с кишечной палочкой сменилось другим

В Санкт-Петербурге на проспекте Непокоренных, где отравились шаверной 53 человека, открыли новое кафе. Заведение уже успело испортить себе репутацию.

Кафе открылось в ТРК «Сенная». Как сообщает 78.ru, в результате проверки были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Также в лаборатории отмечают превышение почти в 10 раз общего микробного загрязнения.

Причиной запущения заведения на ранней стадии могло стать банальное несоблюдение правил гигиены, которые необходимы при процессе приготовления еды. Причиной также может стать плохая чистка оборудования – ножей и досок для нарезки.

Клиентам кафе может грозить легкое желудочно-кишечное расстройство.

Ранее GazetaSPb сообщала об установлении причин отравления 16-летних девочек.