На Непокоренных одно кафе с кишечной палочкой сменилось другим

На Непокоренных одно кафе с кишечной палочкой сменилось другим
Новое заведение уже успело испортить себе репутацию. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге на проспекте Непокоренных, где отравились шаверной 53 человека, открыли новое кафе. Заведение уже успело испортить себе репутацию.

Кафе открылось в ТРК «Сенная». Как сообщает 78.ru, в результате проверки были обнаружены бактерии группы кишечной палочки. Также в лаборатории отмечают превышение почти в 10 раз общего микробного загрязнения.

Причиной запущения заведения на ранней стадии могло стать банальное несоблюдение правил гигиены, которые необходимы при процессе приготовления еды. Причиной также может стать плохая чистка оборудования – ножей и досок для нарезки.

Клиентам кафе может грозить легкое желудочно-кишечное расстройство.

Ранее GazetaSPb сообщала об установлении причин отравления 16-летних девочек.

кафе отравление санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лимузин Aurus впервые попал в ДТП
На Непокоренных одно кафе с кишечной палочкой сменилось другим
На обводном канале обнаружили нефтяные разводы
На 20% дороже станет добираться на такси
Пробка в Купчино собралась раньше обычного
ВМФ начал учения подводников
Роспотребнадзор выписал штрафы на 16 млн детским садам и школам
Под Ачинском новые взрывы: эвакуируют близлежащее село