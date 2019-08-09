Новость о пытках в «Крестах» привлекался внимание Генпрокуратуры

Новость о пытках в &#171;Крестах&#187; привлекался внимание Генпрокуратуры
Фото: Pixabay

Тюрьму ожидают проверки из-за сообщений об избиениях заключенных.

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. Обо всем сообщается на сайте ведомства. Генеральная прокуратура заверила, что не оставит без внимания новость о пытках в «Крестах». Представители ведомства пообещали разобраться в случившемся. Напоминаем, что СМИ выложили видеозапись, на которой запечатлено, как заключенного бьют деревянной палкой.

Этот ролик сначала заинтересовал уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге Александра Шишлова. Он отправился в «Кресты», где выяснил, что пытки снимали на мобильный телефон – не все камеры оборудованы видеонаблюдением, что является проблемой, считает омбудсмен.

Пока что мотивы избиения не выяснены.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что неизвестный попытался перебросить 140 грамм гашиша в «Кресты». Оператор поста видеонаблюдения заметил, как со стороны одного из объектов учреждения подошел неизвестный мужчина с каким-то свертком в руке и намеревался перебросить его на территорию «Крестов».

генпрокуратура кресты проверка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Пятый канал» прокомментировал слухи о судьбе Дома радио
Юношеская команда «Барселона» разгромила «Зенит-2»
К осени откроется сквер «Библиотеки друзей» в Московском районе
В Петербурге хотят, чтобы «Чижик» доезжал до Всеволожска
На Ленинском в ДТП пострадал мотоциклист
Бондаренко рассказал о темпах роста тарифов
Предстоящие выходные в Петербурге лучше не проводить на природе
Капитан «Зенита» оценил новичка Малкома