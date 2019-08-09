Бондаренко рассказал о темпах роста тарифов

Вице-губернатор Петербурга заверил, что сумма уменьшилась и назвал причины.

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. Обо всем вице-губернатор Николай Бондаренко рассказал во время пресс-конференции в Жилищном комитете, говорится на сайте Смольного. Он заявил, что сумма за оплату услуг ЖКХ за июль стал меньше обычно – в среднем петербуржцы заплатили около трех тысяч рублей.

Обычно сумма увеличивается на 4,7%, но в 2019 году – всего на 1,1%, что не значительно ударило по кошелькам горожан.

Дело в том, что правительство снизило затраты ресурсоснабжающих организаций. Благодаря этому городу удалось сэкономить деньги и снизить темпы роста тарифов.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что розовые квитанции за ЖКХ сменятся розовыми конвертами. Инициатива изменить вид квитанций принадлежит врио губернатора Петербурга Александру Беглову, сообщают «Невские новости». Он поручил правительству сделать так, чтобы платежные документы отражали суть тарифной реформы.