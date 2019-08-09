В Петербурге хотят, чтобы «Чижик» доезжал до Всеволожска

Этот вопрос должны решить главы Северной столицы и Ленинградской области.

Об этом стало известно сегодня, 9 августа. Новостью поделилось издание «Коммерсант», ссылаясь на «Группу ЛСР». Подрядчик хочет продлить маршрут трамвая «Чижик» – от Ржевки до Всеволожска. Инвестором проекта готова выступить компания «Лидер».

На данный момент инициативу обсуждают с губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко. Тем временем «Группа ЛСР» изучает нюансы и готовится к реализации проекта.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что трамваи «Чижик» к 1 сентября пустят по двум новым маршрутам. К существующим маршрутам №8 и №64 прибавятся еще два — №63 и №69, от «Ладожской» до Передовиков и до нового депо. Это упростит жизнь петербуржцев, а продление маршрута до Всеволожска – людей, проживающих в Ленинградской области.