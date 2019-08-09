Фильм Тарантино набрал рекордные 125 млн в странах СНГ

Последний фильм Тарантино называется "Однажды в Голливуде". Фото: pixabay.com

Последний фильм Тарантино называется "Однажды в Голливуде". Фото: pixabay.com

Новая картина пользуется большим успехом в том числе у россиян.

Об этом стало известно 9 августа. Обо всем сообщает пресс-служба компании Sony Pictures Releasing Russia, передают РИА Новости. Фильм Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде» показали впервые в России восьмого августа. Режиссер даже приехал на премьерный показ, который состоялся в московском «Октябре».

«»Однажды… в Голливуде» показал рекордный стартовый результат среди картин режиссера. Фильм заработал за четверг более 125 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Напоминаем, что в фильме снялись Леонардо ДиКаприо и Брэд Пити. В «Однажды… в Голливуде» повествуется о 1969-х годах, так называемом «золотом веке».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Мединский поделился впечатлениями после встречи с Квентином Тарантино. Министр культуры отметил, что режиссер с интересом гулял по Кремлю и достопримечательностям.