Дочь Пригожина похвасталась фотографиями после диеты

Дочь Пригожина похвасталась фотографиями после диеты
Фото: СтарХит

Девушке удалось похудеть на 21 килограмм, но она пока что не достигла поставленных целей.

Обо всем дочь Иосифа Пригожина Даная рассказала в интервью со «СтарХитом». Девушка призналась, что начала худеть в декабре 2018 года – тогда она весила 112 килограммов при росте 165 сантиметров. Спустя восемь месяцев борьбы ей удалось распрощаться с 21 килограммом. Но на этом она не собирается останавливаться – ей хочется весить как минимум на 30 килограммов меньше, чем сейчас.

Даная призналась, что главной мотивацией для нее стала влюбленность – она начала меняться ради любимого человека.

«Во многом мне помогла Валерия и ее система питания, которой я стараюсь придерживаться. Кроме того, ем часто и понемногу»,

— поделилась Пригожина.

Девушка также заявила, что не раз садилась на диеты, но они не помогали – лишь подрывали здоровье.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что самая тяжелая женщина России похудела на 40 кг.

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