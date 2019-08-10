Водку из чернобыльской воды намерены превратить в бизнес

Украинские и британские ученые заявили, что напиток радиоактивно безопасен.
Британские и украинские ученые сделали водку из чернобыльского зерна и воды. Напиток радиоактивно безопасен.
Исследователи использовали “homemade”-методику (домашний рецепт — англ.), подчеркнули в украинском агентстве по управлению зоной отчуждения. Водка получила название “АТОМИК”.
В воде не нашли радиации, подчеркивает агентство. Украинцы намерены создать соцпредприятие, которые специально займется производством водки “АТОМИК”. Три четверти от прибыли отправят пострадавшим от аварии.
Из-за аварии на Чернобыльской АЭС 50 тысяч км2 12-ти областей Украины оказались загрязнены. В России от радиации пострадали 19 регионов площадью около 60 тысяч км2.
Ранее GazetaSPb сообщила, что России грозит новый Чернобыль.