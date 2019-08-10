Гости украли ноутбук из квартиры на Обуховской Обороны

Отец 24-летней девушки заявил, что не знает мужчин, которые приходили к его дочери.

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, гости его дочери утащили из квартиры ноутбук.

Полиция Петербурга приняла заявление от 57-летнего мужчины в пятницу 9 августа, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 10 августа. По его словам два гостя вынесли ноутбук из квартиры на пр. Обуховской Обороны. Петербуржец заявил, что не знает мужчин, которые приходили к его 24-летней дочери. Стоимость ноутбука оценивается в 124 тысячи рублей.

Полиция Невского района Петербурга уже возбудила уголовное дело о краже. Злоумышленников начали искать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что девочку-подростка подозревают в краже украшений из квартиры на Гражданском проспекте Петербурга.