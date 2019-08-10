Гости украли ноутбук из квартиры на Обуховской Обороны

Гости украли ноутбук из квартиры на Обуховской Обороны
Стоимость ноутбука оценили в 124 тысячи рублей. Фото: pixabay.com

Отец 24-летней девушки заявил, что не знает мужчин, которые приходили к его дочери.

Житель Санкт-Петербурга обратился в полицию с заявлением о краже. По его словам, гости его дочери утащили из квартиры ноутбук.

Полиция Петербурга приняла заявление от 57-летнего мужчины в пятницу 9 августа, сообщили GazetaSPb в ГУ МВД Санкт-Петербурга и Ленобласти 10 августа. По его словам два гостя вынесли ноутбук из квартиры на пр. Обуховской Обороны. Петербуржец заявил, что не знает мужчин, которые приходили к его 24-летней дочери. Стоимость ноутбука оценивается в 124 тысячи рублей.

Полиция Невского района Петербурга уже возбудила уголовное дело о краже. Злоумышленников начали искать.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что девочку-подростка подозревают в краже украшений из квартиры на Гражданском проспекте Петербурга.

гости квартира кража невский район ноутбук Обуховской Обороны
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Украденный у петербуржца ВАЗ хотели сдать в металлолом
Депутат Госдумы обвинил Запад в сибирских пожарах и московских дождях
Курьеров с едой ограбили в подъезде на Димитрова
Гости украли ноутбук из квартиры на Обуховской Обороны
Фрунзенский радиус откроют в День Знаний, но сначала по нему проедет Беглов
Жители Петербурга и Ленобласти обсуждают грибы в лесах
Сегодня “Зенит” встретится с “Динамо” в Москве
Кровь молодежи спасет стариков от Альцгеймера