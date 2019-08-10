Съезды с КАД Петербурга к Мега Парнас вечером закроют

Сейчас движение на участке можно назвать напряженным. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Сейчас движение на участке можно назвать напряженным. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Все ночь рабочие собираются подновлять асфальт на скоростных полосах.

Рабочие продолжают ремонтировать кольцевую дорогу Санкт-Петербурга. Для проезда закроют сразу четыре съезда у Приозерского шоссе.

Ограничения вступят в силу с 8 часов вечера 10 августа, сообщили GazetaSPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад”. Всю ночь асфальт на переходно-скоростных полосах будут подновлять. Дорожные знаки и световые сигналы помогут автомобилистам сориентироваться на месте.

Съезды к ТЦ “Мега Парнас” откроют к 8 утра в воскресенье. В течение 18 часов с КАД Санкт-Петербурга нельзя будет попасть на проспект Энгельса и Приозерское шоссе.

Сейчас на дорогах Петербурга 3 балла пробок из 10. Как раз на этом участке КАД и фиксируют наибольшие заторы из-за дорожных работ.

Ранее GazetaSPb сообщила, что власти собираются отремонтировать Выборгское шоссе.