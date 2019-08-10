Съезды с КАД Петербурга к Мега Парнас вечером закроют

Съезды с КАД Петербурга к Мега Парнас вечером закроют
Сейчас движение на участке можно назвать напряженным. Фото: скриншот Яндекс.Карты

Все ночь рабочие собираются подновлять асфальт на скоростных полосах.

Рабочие продолжают ремонтировать кольцевую дорогу Санкт-Петербурга. Для проезда закроют сразу четыре съезда у Приозерского шоссе.

Ограничения вступят в силу с 8 часов вечера 10 августа, сообщили GazetaSPb в ФКУ Упрдор “Северо-Запад”. Всю ночь асфальт на переходно-скоростных полосах будут подновлять. Дорожные знаки и световые сигналы помогут автомобилистам сориентироваться на месте.

Съезды к ТЦ “Мега Парнас” откроют к 8 утра в воскресенье. В течение 18 часов с КАД Санкт-Петербурга нельзя будет попасть на проспект Энгельса и Приозерское шоссе.

Сейчас на дорогах Петербурга 3 балла пробок из 10. Как раз на этом участке КАД и фиксируют наибольшие заторы из-за дорожных работ.

Ранее GazetaSPb сообщила, что власти собираются отремонтировать Выборгское шоссе.

кад мега парнас ограничения движения приозерское шоссе ремонт съезд энгельса
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кокорин готов бесплатно играть за “Зенит” и Семака
Счет за ЖКХ в июле составил 2968 рублей в Санкт-Петербурге
Собчак связала митинг на Сахарова с днем рождения отца
Грузовики в Петербурге падают и теряют грузы: дыни, арбузы, грунт
Учителя биологии задержали за изнасилование ученицы в Петербурге
Съезды с КАД Петербурга к Мега Парнас вечером закроют
Женщины похитили у пенсионерки кошелек и удостоверение в Петербурге
Девушку ограбили на мосту через Ижору в Колпино